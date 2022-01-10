Міськрада Херсона заявила, що показники захворюваності на COVID-19 у місті та в області не відповідають "помаранчевій" зоні
В.о. заступника мера Херсона Роман Головня заявив, що за рівнем COVID-захворюваності місто й область перебувають на межі "жовтої" і "зеленої" карантинних зон
Про це він заявив у відеозверненні.
"Сьогодні і вчора в мережі інтернет ширилася інформація, що Херсон і Херсонська область перейшли у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки. Така інформація не відповідає дійсності", - повідомив Роман Головня.
За його словами, жоден показник не свідчить, що Херсонську область потрібно перевести до "помаранчевої" зони карантину.
"За тими показниками захворюваності, що ми фіксуємо у місті і області, ми знаходимося на межі "жовтої" і "зеленої" зон", - зазначив тимчасовий заступник мера Херсона.
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