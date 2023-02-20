Міськрада Києва розглядає питання безкоштовного проїзду для військовослужбовців
Київська міська рада розглядає питання щодо надання військовослужбовцям права на безкоштовний проїзд у столичному міському транспорті
Петиція, зареєстрована на сайті Київської міськради у січні 2023 року, набрала необхідні 6000 голосів, її статус змінено на "на розгляді".
"Пропонується тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, встановити пільговий (безкоштовний) проїзд міським транспортом усім військовослужбовцям Збройних Сил України", — зазначив автор звернення Роман Величко.
Після розгляду звернення владою буде надано офіційну відповідь.
Варто зазначити, що безкоштовний проїзд для військових діє у міському транспорті Кривого Рогу.
- Раніше стало відомо, що в Тернополі діти військових безкоштовно харчуватимуться у школах.
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