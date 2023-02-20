Петиція, зареєстрована на сайті Київської міськради у січні 2023 року, набрала необхідні 6000 голосів, її статус змінено на "на розгляді".

"Пропонується тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, встановити пільговий (безкоштовний) проїзд міським транспортом усім військовослужбовцям Збройних Сил України", — зазначив автор звернення Роман Величко.

Після розгляду звернення владою буде надано офіційну відповідь.

Варто зазначити, що безкоштовний проїзд для військових діє у міському транспорті Кривого Рогу.