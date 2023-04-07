Міськрада Полтави проголосувала за демонтаж пам'ятників Пушкіну, Зигіну й Ватутіну

Про це поінформувало видання Полтавщина.

Під час 28 сесії Полтавської міської ради 8-го скликання депутати "За Майбутнє", "ЄС", "Рідне місто", "Партія простих людей", "Свобода" та "Слуга Народу" затвердили проєкти рішень. Так, у Полтаві мають знести три пам'ятники: радянським генералам Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну і поету Олександру Пушкіну.

Упродовж 60 днів мають демонтувати й перенести пам’ятники Зигіну та Ватутіну в інше місце. Пам’ятник Пушкіну в Березовому сквері мають прибрати протягом 45 днів.

Журналісти нагадали, що спроба проголосувати за демонтаж стала третьою: інші спроби 23 грудня та 24 березня були провалені.