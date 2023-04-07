Міськрада Полтави проголосувала за демонтаж пам'ятників Пушкіну, Зигіну й Ватутіну
Депутати Полтавської міської ради підтримали ініціативу демонтувати пам'ятники радянським генералам Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну і поету Олександру Пушкіну
Про це поінформувало видання Полтавщина.
Під час 28 сесії Полтавської міської ради 8-го скликання депутати "За Майбутнє", "ЄС", "Рідне місто", "Партія простих людей", "Свобода" та "Слуга Народу" затвердили проєкти рішень. Так, у Полтаві мають знести три пам'ятники: радянським генералам Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну і поету Олександру Пушкіну.
Упродовж 60 днів мають демонтувати й перенести пам’ятники Зигіну та Ватутіну в інше місце. Пам’ятник Пушкіну в Березовому сквері мають прибрати протягом 45 днів.
Журналісти нагадали, що спроба проголосувати за демонтаж стала третьою: інші спроби 23 грудня та 24 березня були провалені.
- Нагадаємо, на Львівщині демонтували ще 6 об’єктів радянської монументальної пропаганди.
- За те, що військові знесли радянський пам'ятник у селі Бориня на Львівщині, голова ОТГ Михайло Шкітак написав заяву в поліцію.
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