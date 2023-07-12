"Мистецтво під час війни": художник із Мексики створить серію муралів в Ірпені
Художник із Мексики Роберто Маркес створить серію муралів біля Ірпінської дитячої школи мистецтв імені М. Вериківського. Долучитись до роботи можуть усі охочі
Про це начальниця відділу культури, національностей і релігій Ірпінської міськради Євгенія Антонюк повідомила у Facebook.
"Усі знають нашу арку Ірпінської дитячої школи мистецтв імені М. Вериківського. Особливо її полюбляють юні поціновувачі стріт-арту, які залишають тут різнобарвні написи й не завжди пристойні картинки. Разом із мексиканським художником Роберто Маркесом у нас виникла ідея створити тут серію муралів на тему "Мистецтво під час війни", - написала вона.
Чиновниця наголосила, що всі, хто хоче і вміє малювати, можуть долучитися до процесу створення муралів щодня з 10:00 до 18:00 за адресою: Ірпінь, вул. Шевченка, 4а.
- 30 квітня в Ірпені відкрили мурал, присвячений Бахмуту.
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