Про це поінформував мер Ірпеня Олександр Маркушин у телеграмі.

"Мурал має стати відображенням загальної ідеї "Ірпінь та Бахмут - міста відважних людей" - стіною сили, де кожна людина зможе прийти та поділитися своїм болем, знайти втіху та віддати шану", - зауважив він.

Мурал створили за ініціативи української рок-музикантки та композиторки родом із Бахмута Даші Суворової й за підтримки СЕО товариства "Відважних" Володимира Карплюка. Його автором став художник Іван Шульгін.

Наприкінці заходу Даша Суворова представила пісню "Мурали" з нового альбому.