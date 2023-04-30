В Ірпені відкрили мурал, присвячений Бахмуту
В Ірпені 30 квітня відкрили мурал "Ірпінь та Бахмут - міста відважних людей"
Про це поінформував мер Ірпеня Олександр Маркушин у телеграмі.
"Мурал має стати відображенням загальної ідеї "Ірпінь та Бахмут - міста відважних людей" - стіною сили, де кожна людина зможе прийти та поділитися своїм болем, знайти втіху та віддати шану", - зауважив він.
Мурал створили за ініціативи української рок-музикантки та композиторки родом із Бахмута Даші Суворової й за підтримки СЕО товариства "Відважних" Володимира Карплюка. Його автором став художник Іван Шульгін.
Наприкінці заходу Даша Суворова представила пісню "Мурали" з нового альбому.
- 28 квітня анонсували відкриття муралу "Ірпінь та Бахмут - міста відважних людей".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе