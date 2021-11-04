Місце Верещук у Раді займе юрист Кострійчук
Колишній член Вищої Ради партії "Слуга народу", голова Контрольно-ревізійної комісії партії, юрист Сергій Кострійчук стане народним депутатом замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду міністра з питань реінтеграції
Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
"Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук", - зауважила вона.
Довідка: Сергій Кострійчук - юрист. Також він є 140 номером виборчого списку “Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. А у 2020 році – був член Вищої Ради партії, у 2021 Кострійчук став головою Контрольно-ревізійної комісії партії.
- Нагадаємо, Ірину Верещук призначили віцепрем'єр-міністром - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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