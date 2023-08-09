Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Місцева влада має просити центральну, аби долучитися до допомоги Силам оборони, - депутат Київради
Ексклюзив

Місцева влада має просити центральну, аби долучитися до допомоги Силам оборони, - депутат Київради

9 серпня, 2023 середа
12:40
Економіка Леонід Ємець

За два роки Верховна Рада не спромоглася ухвалити закон, який дозволив би органам місцевого самоврядування напряму перераховувати кошти Силам оборони

Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Київради та екснардеп Леонід Ємець.

"Серце рве від того, що ми не можемо перерахувати кошти на дрони, направити на нашу перемогу, віддати нашим солдатам. За два роки Верховна Рада не спромоглася ухвалити закон, який дозволив би органам місцевого самоврядування це робити. Це не питання неспроможності написати такий закон - відповідні законопроєкти. Це не питання того, що у них немає голосів - голосів на всі інші закони у них вистачає", - сказав він.

На думку Ємця, це якісь ревнощі до місцевого самоврядування - вони не хочуть ділитися правом допомоги українським солдатам в нашій перемозі.

"Як на мене, це маячня далеко за межами здорового глузду. Всі наші ресурси незалежно від політичних партій, уподобань мають бути направлені на те, щоб ми отримали перемогу якомога швидше і якомога з меншими втратами для себе. Тут б було правильно не бруківку розкладати, а відправити гроші на дрони. Столиця - це багате місто і ресурси на нашу перемогу у нас є. Якби був закон, то всі ці ресурси ми б спрямували на нашу перемогу. Київрада уже написала декілька звернень і на останньому засіданні проголосували за звернення до Верховної Ради з проханням щодо цього. Це якийсь маразм, коли місцеве самоврядування має просити центральні органи влади щодо того, щоб долучитися до перемоги", - підсумував депутат.

Україна
Верховна Рада
ЗСУ
Війна з Росією
новини Києва
Військові новини
Читайте також:
Держдеп США
9 серпня, 2023 середа
У США відреагували на інформацію про затримання інформаторки РФ, яка збирала розвіддані про візит Зеленського на Миколаївщину
Секретар РНБО Олексій Данілов
8 серпня, 2023 вiвторок
"Це була спецоперація, погоджена з Путіним": Данілов про заколот Пригожина
Європейська Солідарність
7 серпня, 2023 понедiлок
"Слуги" проштовхують в порядок денний законопроєкт про вилучення землі і нерухомості без суду, - Павленко
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
9 серпня
14:09
Оновлено
вибух на оптико-механічному заводі
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 45 постраждалих
14:01
Александар Вучич
"Втратила б все": Вучич попередив Україну про наслідки визнання Косова
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Великий розпил. Коли друзі президента перестануть годуватися з каналу "Freedom"?
13:37
На фото: Олександр Дубінський
Нардеп Дубінський заявив, що йому оголосили підозру
13:33
Аналітика
авто
Український авторинок: який його справжній розмір та скільки втрачає бюджет, - дослідження YouControl та Automoto
13:30
Мінагрополітики покращило прогноз цьогорічного врожаю
13:25
Володимир Зеленський
"Найвужче коло людей і максимальна увага до наступу": Зеленський провів засідання Ставки
13:21
хабар
СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні 16 млн грн
13:20
В Україні триває збір овочевих культур: який регіон має найбільшу врожайність
13:18
дощ у Львові погода
Захід України накриють дощі, а найтепліше буде на сході: прогноз погоди на 10 серпня від Наталки Діденко
13:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 серпня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
13:12
Андрій Холодов
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги Народу" Холодова
13:10
потяг_Укрзалізниця
Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Ізюм, Ворохта і Кривий Ріг: Укрзалізниця призначила шість додаткових потягів
13:02
наслідки удару РФ по Покровську
Наслідки удару РФ "Іскандерами" по Покровську. Фоторепортаж
12:54
Херсонщина обстріл
Росіяни вдарили по дитсадку у Херсоні, є поранений
12:46
Верховна Рада
Наталя Лактіонова склала присягу нардепа від "Слуги Народу"
12:43
Путін
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
12:30
На фото: обшук в екснардепа Макеєнка
Правоохоронці проводять обшуки в екснардепа Макеєнка, якого підозрюють у відмиванні понад 500 млн грн
12:27
Ексклюзив
Сергій Фурса
Інвестбанкір Фурса: бізнес втягують у поле, де він не може працювати без корупції
12:20
Гнилі овочі стануть підставою для перевірок військових частин від Міноборони та Генштабу - член антикорупційної ради Геннадій Кривошея
12:14
Оновлено
У Міноборони спростували інформацію ISW про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині
12:10
Ексклюзив
На фото: пункт медичної допомоги під Бахмутом
Кілька годин життя під загрозою смерті: як працює "стабік" неподалік Бахмуту
12:06
На фото: Сергій Гришков
Український сервіс таксі Uklon призначив нового керівника
12:05
евакуація
Жителів Куп'янського району Харківщини закликали евакуюватися
12:03
OPINION
Борис Ґудзяк
Несвященна війна глави Російської православної церкви патріарха Кирила проти України
11:55
кримські татари
У Криму школам заборонили підіймати кримськотатарський прапор, - КримSOS
11:54
iPhone
Стала відома попередня дата презентації iPhone 15
11:53
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 2–8 серпня: контрнаступ на півдні України повторює операцію на Херсонщині
11:45
ВАКС
ВАКС скасував виправдувальний вирок ексдепутату від "Опоблоку" Дмитру Колєснікову
11:15
електроенергія
В Україні в розпал робочого тижня знизилося споживання електроенергії: названо причину
11:03
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав смішною пропозицію Росії безплатно постачати зерно в африканські країни
10:58
кримський вітер
Поблизу Джанкоя в Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада каже про навчання
10:54
ФСБ
У Росії заявили про затримання диверсанта, який нібито підірвав газопровід у Криму
10:52
наступ ЗСУ
ЗСУ звільнили понад 40 тис. кв.км територій за час повномасштабної війни з РФ
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому загальмований контрнаступ стане проблемою для Києва та чи намагається Китай зупинити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 9 серпня
10:33
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Застава за митрополита УПЦ МП Лебедя не означає звільнення від відповідальності: СБУ про зміну запобіжного заходу
10:25
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про друге за тиждень вторгнення китайських літаків в зону ППО острова
10:13
На фото: затримання
Переселенку з Донеччини підозрюють у шпигуванні для ворога на Житомирщині
10:12
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Армія РФ за добу атакувала 9 регіонів України: троє загиблих і 22 поранених
10:12
Сергій Марченко
Міністр фінансів вважає, що наразі рівень корупції в Україні найнижчий і міг перейти в інший формат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV