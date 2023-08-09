Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Київради та екснардеп Леонід Ємець.

"Серце рве від того, що ми не можемо перерахувати кошти на дрони, направити на нашу перемогу, віддати нашим солдатам. За два роки Верховна Рада не спромоглася ухвалити закон, який дозволив би органам місцевого самоврядування це робити. Це не питання неспроможності написати такий закон - відповідні законопроєкти. Це не питання того, що у них немає голосів - голосів на всі інші закони у них вистачає", - сказав він.

На думку Ємця, це якісь ревнощі до місцевого самоврядування - вони не хочуть ділитися правом допомоги українським солдатам в нашій перемозі.

"Як на мене, це маячня далеко за межами здорового глузду. Всі наші ресурси незалежно від політичних партій, уподобань мають бути направлені на те, щоб ми отримали перемогу якомога швидше і якомога з меншими втратами для себе. Тут б було правильно не бруківку розкладати, а відправити гроші на дрони. Столиця - це багате місто і ресурси на нашу перемогу у нас є. Якби був закон, то всі ці ресурси ми б спрямували на нашу перемогу. Київрада уже написала декілька звернень і на останньому засіданні проголосували за звернення до Верховної Ради з проханням щодо цього. Це якийсь маразм, коли місцеве самоврядування має просити центральні органи влади щодо того, щоб долучитися до перемоги", - підсумував депутат.