Місцева влада повідомляє про обстріл Шебекіно на Бєлгородщині: є двоє постраждалих
У ніч проти четверга, 1 червня, Бєлгородська область РФ зазнала чергового обстрілу: під атакою опинився населений пункт Шебекіно
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Губернатор заявив, що "ситуація напружена" – російський регіон протягом години нібито "обстріляли Збройні сили України".
"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно", - зазначив він.
- Нагадаємо, про обстріл Шебекіно влада Бєлгородщини також повідомляла зранку 31 травня.
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