Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Губернатор заявив, що "ситуація напружена" – російський регіон протягом години нібито "обстріляли Збройні сили України".

"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно", - зазначив він.