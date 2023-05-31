На Бєлгородщині горять авто, пошкоджені будинки та нібито поранена жінка
Вранці середи, 31 травня, Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапив під обстріл
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горять автівки. Вся додаткова інформація пізніше", - пише росіянин.
У мережі також поширюють фото та відео з місця подій.
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