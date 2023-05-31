На Бєлгородщині горять авто, пошкоджені будинки та нібито поранена жінка

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горять автівки. Вся додаткова інформація пізніше", - пише росіянин.

У мережі також поширюють фото та відео з місця подій.