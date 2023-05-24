Москва, Бєлгород, Ростов - чекайте: РДК і легіон "Свобода Росії" відзвітували про операцію у Бєлгородській області

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал легіону "Свобода Росії".

"Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мети було досягнуто. Противник розгромлений, частина ганебно бігла; ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва - чекайте нас", - йдеться у заяві.

РДК і ЛСР також відзвітували, що стали свідками безпринципності та жорстокості військ РФ - ствольна артилерія та авіація ЗС Росії працювала по цивільних.

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус втратили 2 осіб загиблими та 10 пораненими.

"На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати. Загиблим – вічна слава, а живим – честь! Ми ще повернемося додому: і до Білгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною!", - пише ЛСР.