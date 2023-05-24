Москва, Бєлгород, Ростов - чекайте: РДК і легіон "Свобода Росії" відзвітували про операцію у Бєлгородській області
У середу, 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал легіону "Свобода Росії".
"Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мети було досягнуто. Противник розгромлений, частина ганебно бігла; ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва - чекайте нас", - йдеться у заяві.
РДК і ЛСР також відзвітували, що стали свідками безпринципності та жорстокості військ РФ - ствольна артилерія та авіація ЗС Росії працювала по цивільних.
Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус втратили 2 осіб загиблими та 10 пораненими.
"На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати. Загиблим – вічна слава, а живим – честь! Ми ще повернемося додому: і до Білгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною!", - пише ЛСР.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Також у новому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що РФ руйнує всі міфи про спроможність захищати населення Бєлгородської області.
- Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Бєлгородську область 22 травня, - розповів газеті The New York Times високопосадовець з України.
- 24 травня заступник очільника Служби безпеки України 2014-2015 рр., генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що ворог, ймовірно, перекинув підрозділи з білоруських полігонів до Бєлгородщини.
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