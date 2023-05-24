Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді вони вчора (23 травня, - ред.) вже почали перекидати війська. Вони зняли з полігонів у Білорусі ті частини, які там перебували, зокрема в Берестейській області. Своїм ходом, маршем відправили в сторону російського кордону, до Смоленська. Я так підозрюю, що саме ці війська вони хочуть залучити", - вважає Віктор Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ підкреслив, що кордон до Бєлгородської області перейшло не більше ніж 100 добровольців легіону "Свобода Росії" й РДК, а також за 8 годин захопили територію.

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"Це в комплексі говорить про те, що вхід на територію РФ та той безлад, який вони (російські добровольці, - ред.) наробили - дуже вдала спецоперація. Вона в інформаційному плані, і в агітаційному та демонстраційному дуже вдала", - підсумував ексзаступник очільника СБУ.