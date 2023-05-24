Росія, ймовірно, перекинула війська з полігонів у Білорусі до Бєлгородщини, - генерал-майор СБУ Ягун
Заступник очільника Служби безпеки України 2014-2015 рр., генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що ворог, ймовірно, перекинув підрозділи з білоруських полігонів до Бєлгородщини
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Насправді вони вчора (23 травня, - ред.) вже почали перекидати війська. Вони зняли з полігонів у Білорусі ті частини, які там перебували, зокрема в Берестейській області. Своїм ходом, маршем відправили в сторону російського кордону, до Смоленська. Я так підозрюю, що саме ці війська вони хочуть залучити", - вважає Віктор Ягун.
Генерал-майор запасу СБУ підкреслив, що кордон до Бєлгородської області перейшло не більше ніж 100 добровольців легіону "Свобода Росії" й РДК, а також за 8 годин захопили територію.
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"Це в комплексі говорить про те, що вхід на територію РФ та той безлад, який вони (російські добровольці, - ред.) наробили - дуже вдала спецоперація. Вона в інформаційному плані, і в агітаційному та демонстраційному дуже вдала", - підсумував ексзаступник очільника СБУ.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Також у новому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області.
- У Бєлгородській області РФ продовжується "контртерористична операція". Губернатор заявляє про поранених й закликає місцевих поки не повертатися додому.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що РФ руйнує всі міфи про спроможність захищати населення Бєлгородської області.
- Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Бєлгородську область 22 травня, - розповів газеті The New York Times високопосадовець з України.
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