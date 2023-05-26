Про це заявив спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар під час телемарафону "Єдині новини".

Зазначається, що в майбутньому, після закінчення війни, демілітаризована зона включатиме всі прикордонні регіони РФ, а не лише Бєлгородську область. А сама Росія не становитиме загрози для сусідніх країн.

Крім цього, спікер заявляє, що мета військової операції у Бєлгородській області РФ була досягнута, а саме: провели бойові дії на території Росії, завдати поразки російським військам і показати населенню, що боротьба з "путінським режимом" можлива.

Також він зазначив, що легіон "Свобода Росії" під час військової операції втратив двох військових, ще 10 отримали поранення. Російська армія втратила до 2 військових групувань та понад 10 одиниць знищенної техніки. Також Цезар зазначає, що легіон захопив 5 одиниць російської техніки, а також взяв у полон декілька офіцерів ФСБ. Дані уточнюються.