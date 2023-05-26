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Війна з Росією: хроніка
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Мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ

26 травня, 2023 п'ятниця
16:28
Війна з Росією Легіон “Свобода России”

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що мета військової операції у Бєлгородській області РФ була досягнута. Крім цього, там запевняють, що масштаби демілітаризованої зони на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ тільки зростатимуть

Про це заявив спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар під час телемарафону "Єдині новини".

Зазначається, що в майбутньому, після закінчення війни, демілітаризована зона включатиме всі прикордонні регіони РФ, а не лише Бєлгородську область. А сама Росія не становитиме загрози для сусідніх країн.

Крім цього, спікер заявляє, що мета військової операції у Бєлгородській області РФ була досягнута, а саме: провели бойові дії на території Росії, завдати поразки російським військам і показати населенню, що боротьба з "путінським режимом" можлива.

Також він зазначив, що легіон "Свобода Росії" під час військової операції втратив двох військових, ще 10 отримали поранення. Російська армія втратила до 2 військових групувань та понад 10 одиниць знищенної техніки. Також Цезар зазначає, що легіон захопив 5 одиниць російської техніки, а також взяв у полон декілька офіцерів ФСБ. Дані уточнюються.

  • Нагадаємо, що 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
  • Також у новому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що у Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що РФ руйнує всі міфи про спроможність захищати населення Бєлгородської області.
  • Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Бєлгородську область 22 травня, - розповів газеті The New York Times високопосадовець з України.
  • 24 травня заступник очільника Служби безпеки України 2014-2015 рр., генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що ворог, ймовірно, перекинув підрозділи з білоруських полігонів до Бєлгородщини.
  • 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.

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