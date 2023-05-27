Губернатор Бєлгородської області повідомив, що попав під обстріл
У суботу, 27 травня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито потрапив під обстріл
Про це Гладков написав у телеграмі.
"Найважчий день для округу. Лише саме місто було 5 разів під обстрілом. Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Вперше, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти із машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - скаржиться губернатор Бєлгородської області.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони.
- 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.
- 26 травня спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар сказав, що мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ.
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