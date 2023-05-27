Губернатор Бєлгородської області повідомив, що попав під обстріл

Про це Гладков написав у телеграмі.

"Найважчий день для округу. Лише саме місто було 5 разів під обстрілом. Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Вперше, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти із машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - скаржиться губернатор Бєлгородської області.