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Мій народ не такий. А особливо зараз

Віктор Трегубов
27 липня, 2023 четвер
10:04
Погляд Віктор Трегубов

Є в мене ідеологічна суперечність з українським політичним мейнстримом

Я глибоко переконаний, що з громадянином треба поводитися, як з дорослою, адекватною людиною. Навіть якщо він не демонструє ознак такої. Що його не треба водити за ручку та все йому забороняти. Що треба дозволити йому самому обирати собі спосіб життя аж допоки він не заважає іншим. Це моє переконання не змогли похитнути навіть постійні набіги в коментарі до цього щоденника відвертих абирвалгів.

Себто, громадянин, як його уявляю собі я — це такий собі грек з поліса.

Український політичний мейнстрим орієнтується на іншого грека з поліса, якого в самій Греції називали ідіотом. Себто, на людину низького розвитку, частину маси, яку треба зваблювати дешевим хлібом та дурними видовищами. Жадібного, дурного, нахрапистого.

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І от це мене особливо ку*вить кожного разу, коли я бачу кнурячу ряху Поворознюка в телевізорі. Не те, що він жлоб, а те, що саме так медіахолдинг Коломойського бачить українця. Я бачу українця як айтівця, що в армію пішов. А вони — як суржикомовного напівкримінального жлоба. І роблять на нього ставку саме тому, що українці в їхній свідомості саме такі. Саме таким вони сприймають — і формують "ідеал простої людини".

Це обурює. Мій народ не такий. А особливо зараз.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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