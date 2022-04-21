Між Ірпенем та Києвом курсуватиме громадський транспорт, - міський голова

Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.



"Багато хто з вас просив запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися із перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки", - пише Маркушин.



За попередніми даними, громадський транспорт буде запущено 25 квітня.



Попередній графік пересування маршруток такий:



№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК «Синергія») – Київ (м. Академмістечко) – з 7:00 до 19:00 щогодини;



№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;



№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня ( Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.



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