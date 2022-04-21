Між Ірпенем та Києвом курсуватиме громадський транспорт, - міський голова
На Київщині запускають громадський транспорт, що курсуватиме між Ірпенем та Києвом, проїжджаючи зокрема через Бучу та інші містечка області
Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
"Багато хто з вас просив запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися із перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки", - пише Маркушин.
За попередніми даними, громадський транспорт буде запущено 25 квітня.
Попередній графік пересування маршруток такий:
№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК «Синергія») – Київ (м. Академмістечко) – з 7:00 до 19:00 щогодини;
№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;
№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня ( Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.
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