Між Канадою та ЄС провели сухопутний кордон
Канада та Данія провели сухопутний кордон по острову Тартипалук у Арктиці
Про це заявив очільник МЗС Данії Єппе Кофод під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, передає Укрінформ.
"Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука більше 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення", - наголосив данський міністр.
Острів поділили по ущелині, котра розділяє його майже посередині. Відтепер Канада має сухопутний кордон із ЄС.
Єппе Кофод висловив надію, що ці переговори й угода надихатимуть інших. За його словами, це потрібно, "коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску”.
У МЗС Канади зазначили, що угода не лише визначає державну належність острова, але й морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль і континентальний шельф поза цією територією.
Довідка: на Тартипалуку немає жителів і корисних копалин, але Данія й Канада довго претендували на нього. Держави відправляли на острів військові й дослідницькі місії, які втановлювали канадські й данські прапори, а також залишали для наступників пляшку кандського віскі чи данського шнапсу. Саме тому суперечку назвали "війною віскі".
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