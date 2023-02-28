Міжнародна допомога, деокупація та F16: Залужний поговорив з генералом Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це повідомляє пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.
"У сьогоднішній телефонній розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території", - йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що Залужний актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й шляхом надання багатоцільових бойових літаків F16.
"Подякував генералові Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку нашої держави у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією Росії. Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки – це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - додав Головнокомандувач ЗСУ.
- Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення Залужний пообіцяв, що ще цьогоріч буде звільнено Маріуполь.
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