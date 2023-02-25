Залужний: у цьому році Україна звільнить Маріуполь
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний ствердив, що у 2023 році Україна зможе повернути тимчасово окупований Маріуполь
Про це Валерій Залужний розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення.
За словами головнокомандувача, до дня Святого Миколая він вітав декількох дітей. Маленький хлопець запитав Валерія Залужного, чи "точно ми повернемося в Маріуполь?" На що отримав відповідь: "У цьому році".
Зокрема головнокомандувач ЗСУ ствердив, що людське життя - найдешевший ресурс, яким володіє Росія:
"Втрати в 15 000 в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу", - резюмував генерал.
- Нагадаємо, зокрема у фільмі Дмитра Комарова головнокомандувач ЗСУ розповів, що попри масштаби російського війська, завдяки продуманим рішенням українцям вдалося зупинити його в перші дні повномасштабного вторгнення: деталі у матеріалі Еспресо
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