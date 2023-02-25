"Ця величезна озброєна маса спонукала шукати рішення": Залужний про те, як вдалося зупинити армію РФ
Попри масштаби російського війська, завдяки продуманим рішенням українцям вдалося зупинити його в перші дні повномасштабного вторгнення
Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік".
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Росія – країна, де воєнна наука, на його думку, розвинена на доволі високому рівні. Тому підготовку до питання повномасштабного вторгнення Росія здійснювала комплексно, а операцію ворог планував доволі детально.
Проте 8 років війни навчили українців воювати, чого росіяни від нас не чекали.
"Ми були в дуже складній ситуації. Єдиним нашим шансом було виробити такий замисел, який дозволив би в найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від вирішення своїх основних стратегічних задач і зосередився на інших", – сказав Залужний.
Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити. Зокрема, як розповів генерал-полковник Олександр Сирський, під Києвом було побудовано класичну оборону, поєднану з діями мобільних підрозділів, які проводили активну оборону та контратакували. А всю місцевість прикривали підрозділи стійкої оборони. Групи часто переміщувалися, для укриття використовували старі доти. Лінія оборони Києва в багатьох місцях проходила фактично по лінії оборони Другої світової війни.
"Воєнна історія показує, що значно менші за розмірами й бойовим потенціалом армії перемагали ворога. Ця величезна маса, озброєна ракетами, літаками, гарматами мільйонами снарядів, спонукала нас до того, що ми мали шукати відповіді. Ми мали в найкоротший термін завдати ворогу максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", – додав Залужний.
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