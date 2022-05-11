Про це повідомило МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України вітає заяви Європейського Союзу від імені 27 держав-членів, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Норвегії із категоричним засудженням кібератак, здійснених Росією проти України", - ідеться в заяві.

Міжнародні партнери назвали кібератаки РФ на інфраструктуру, державні органи та підприємства України безвідповідальністю в глобальному кіберпросторі та продовженням повномасштабної війни. Представники країни наголосили, що такі дії шкодять не тільки Україні, але й усій Європі й іншим міжнародним партнерам.

"Такі дії категорично засуджуються міжнародною спільнотою. Агресія Росії призвела до формування нової антикремлівської міжнародної коаліції, яка ефективно протидіятиме злочинній діяльності Росії у глобальному кіберпросторі. Технологічні спроможності учасників цієї коаліції, а також успішний досвід протидії кібератакам, які Росія продовжує здійснювати проти України та її міжнародних партнерів, дає підстави впевнено заявляти, що антиросійська кіберкоаліція зміцнить функціонування глобального кіберпростору", - наголосили в МЗС України.

Українська сторона висловила готовність залучати необхідні технологічні й індустріальні потужності, а також спроможності коаліції для зміцнення кіберстійкості та боротьби з дезінформацією, що позитивно вплине на кібербезпеку Європи.

10 травня ЄС звинуватив Росію у масштабній кібератаці на супутникові мережі 24 лютого за годину до вторгнення в Україну.

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