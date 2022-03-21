Міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, ООН та ЮНІСЕФ, вивезли свій персонал з України перед російським вторгненням, - Черниш

Ексміністр розповів про це в етері Еспресо.TV.



"На жаль, деякі міжнародні організації перед вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року вивезли свій персонал, який мав би займатися гуманітарними питаннями", - зазначив Черниш.



Ексміністр повідомив, що серед таких організацій були Червоний Хрест, ООН, Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Офіс ООН з координації гуманітарних питань, ЮНІСЕФ та інші.



"Тому операційно запуститися зараз їм дуже складно. Маркований транспорт, прапори, маркована продукція. Неготовність всієї системи до термінових дій - це величезна проблема", - додав Вадим Черниш.

Нагадаємо, Росіяни перетворюють окуповані та оточені населені пункти на концтабори, де морить голодом мирне населення, що є катуванням і порушенням міжнародних документів щодо захисту прав людини, - Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.