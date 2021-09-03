Міжнародні резерви України на початок вересня перевищили $30 млрд
Міжнародні резерви України станом на 1 вересня перевищують $30 млрд після виплати $1,3 млрд за єврооблігаціями
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, міжнародні резерви України після виплати понад $1,3 млрд за єврооблігаціями 1 вересня продовжують перевищувати $30 млрд.
"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ", - цитує агентство слова Ніколайчука.
Він також зазначив, що банківська система України готова до кредитування, а корпоративний сектор і населення не є закредитованими, на відміну від багатьох інших країн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.08
-
EUR
Купівля 31.75Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе