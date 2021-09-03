Міжнародні резерви України на початок вересня перевищили $30 млрд

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, міжнародні резерви України після виплати понад $1,3 млрд за єврооблігаціями 1 вересня продовжують перевищувати $30 млрд.



"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ", - цитує агентство слова Ніколайчука.



Він також зазначив, що банківська система України готова до кредитування, а корпоративний сектор і населення не є закредитованими, на відміну від багатьох інших країн.

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