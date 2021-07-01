Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримає нового директора
Наглядова рада міжнародного аеропорту "Бориспіль" призначила директором підприємства Олексія Дубревського
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
"За результатами відкритого конкурсу наглядова рада державного підприємства Міжнародний аеропорт "Бориспіль" визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що до обрання на посаду Дубревський два роки працював директором комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".
Він також має 15 років досвіду роботи у сфері управління авіаінфраструктурою. Зокрема, у різні періоди він працював у компаніях LufthansaAG, КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва", "Міжнародний аеропорт Рас-Ель-Хайма" (ОАЕ).
За словами міністра інфраструктури, серед першочерговий завдань для нового директора аеропорту "Бориспіль" - покращення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар'єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників. Також важливим є відновлення роботи аеропорту до докарантинних показників.
"Також наголошу, що ми маємо нарешті почати відповідальніше ставитися до розміщення реклами в аеропорту. Тут формується перше враження про нас як про країну. І ми - це не онлайн-казино", - цитує пресслужба слова Кубракова.
Водночас, голова наглядової ради аеропорту Володимир Жмак підкреслив, що у сфері державних послуг міжнародний аеропорт "Бориспіль" має стати "еталоном наслідування для національних підприємств", передусім - по забезпеченню комфорта та безпеки подорожуючих.
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