Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримає нового директора

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



"За результатами відкритого конкурсу наглядова рада державного підприємства Міжнародний аеропорт "Бориспіль" визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що до обрання на посаду Дубревський два роки працював директором комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".



Він також має 15 років досвіду роботи у сфері управління авіаінфраструктурою. Зокрема, у різні періоди він працював у компаніях LufthansaAG, КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва", "Міжнародний аеропорт Рас-Ель-Хайма" (ОАЕ).



За словами міністра інфраструктури, серед першочерговий завдань для нового директора аеропорту "Бориспіль" - покращення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар'єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників. Також важливим є відновлення роботи аеропорту до докарантинних показників.



"Також наголошу, що ми маємо нарешті почати відповідальніше ставитися до розміщення реклами в аеропорту. Тут формується перше враження про нас як про країну. І ми - це не онлайн-казино", - цитує пресслужба слова Кубракова.



Водночас, голова наглядової ради аеропорту Володимир Жмак підкреслив, що у сфері державних послуг міжнародний аеропорт "Бориспіль" має стати "еталоном наслідування для національних підприємств", передусім - по забезпеченню комфорта та безпеки подорожуючих.

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