Міжнародний арбітраж ухвалив відсудити в РФ $5 млрд у справі ЮКОСа

Про це пише Global Arbitration Review.



Міжнародний арбітраж виніс фінальне рішення у справі Yukos Capital Sarl проти Росії в п'ятницю, 23 липня.



Суд визначив, що Росія незаконно експропріювала позики, які Yukos Capital видав своїй колишній материнській компанії, і не дала здійснитися правосуддю щодо цієї справи у російських судах.



Підставою для розгляду спору був Договір до Енергетичної хартії, який Росія підписала в 1994 році (застосовувала тимчасово, але не ратифікувала).

Yukos Capital ініціювала арбітражний розгляд проти Росії в 2013 році та спочатку вимагала компенсації від держави на $13 млрд. Це одна зі справ так званої другої хвилі, що відрізняються від основної міжнародної справи ЮКОСу, в якій колишні мажоритарні акціонери ліквідованої компанії домагаються компенсації на $60 млрд через нідерландські суди.

Як повідомлялося, в липні 2014 року третейський суд у Гаазі визнав експропріацією дії Росії стосовно ексвласників компанії ЮКОС, оголошеної банкрутом 2006 року. У 2015 році окружний суд Гааги скасував це рішення. Апеляційний суд Гааги знову задовольнив скаргу колишніх акціонерів, та ухвалив, що РФ має виплатити їм $50 млрд. Росія оскаржила рішення суду, втім під час попереднього розгляду попросила призупинити його виконання. Претензії до Росії висунули Group Menatep Limited - Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited і Veteran Petroleum Ltd.



У грудні 2020 року Конституційний суд Росії прийняв ухвалу, в якій фактично дозволив уряду РФ не виконувати рішення міжнародного арбітражу в Гаазі про виплату багатомільярдних компенсацій акціонерам ЮКОСу.