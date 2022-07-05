Про це повідомило "Суспільне", з посиланням на речника МКЧХ в Україні Олександра Власенка.

Представник організації заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста контактує з військовополоненими захисниками Азовсталі та контролює умови їхнього утримання. Проте, "Суспільне" також зазначило, що невідомо чи відвідує МКЧХ військовополонени, бо Власенко прямо на це питання не відповів, посилаючися на конфіденційність.

Також повідомляється, що напередодні дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко заявила, що візити представника МКЧХ були однією з умов вивезення військових з "Азовсталі", втім у рідних нема інформації, чи вони відбуваються.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Російський Червоний Хрест жодним чином не реагує на ситуацію в Маріуполі.

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