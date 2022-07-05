Сподіватися на російський Червоний Хрест марно, у них "криза в Україні", - радник мера Маріуполя
Російський Червоний Хрест жодним чином не реагує на ситуацію в Маріуполі
Про це в ефірі Еспресо сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Щодо Червоного Хреста, ми дійсно сподіваємось на втручання Міжнародного Червоного Хреста, тому що російський ЧХ, який ніби є частиною Міжнародного - в них немає війни, є "українська криза". Вони про це офіційно повідомляють, вони почали надання виплат депортованим і називає їх "людьми, які були вимушені переселитися через українську кризу". Сподіватись на російський Червоний Хрест - це марно", - сказав він.
За його словами, є сподівання на втручання Міжнародного Червоного Хреста або ООН.
Якщо чесно, ми вже не знаємо, до кого ми маємо постукати разом з урядом, щоб нарешті почало щось відбуватися. Це взагалі дичина якась, коли посеред 21 століття в середині Європи людям не доступна ніяка вода, не те, що питна, місцями недоступна нормальна їжа, елементарна медична система", - підсумував Андрющенко.
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