Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

Про це повідомляє Twitter Міжнародного паралімпійського комітету.

За виключення Росії проголосували 64 делегати, проти – 39. Ще 16 делегатів утрималися. На думку комітету, РФ не здатна виконати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету.

Росія може оскаржити рішення, але скасувати припинення членства може лише генеральна асамблея комітету і не раніше, ніж наприкінці 2023 року.

Також призупинено членство Паралімпійського комітету Білорусі.

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