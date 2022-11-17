Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі
Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї припинив членство Паралімпійського комітету Росії та Білорусі в організації
Про це повідомляє Twitter Міжнародного паралімпійського комітету.
За виключення Росії проголосували 64 делегати, проти – 39. Ще 16 делегатів утрималися. На думку комітету, РФ не здатна виконати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету.
Росія може оскаржити рішення, але скасувати припинення членства може лише генеральна асамблея комітету і не раніше, ніж наприкінці 2023 року.
Також призупинено членство Паралімпійського комітету Білорусі.
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