Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років

Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Щойно Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д. Це законопроєкт, зроблений на базі мого законопроєкту 11379. Законопроєкт забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри", - написав він.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що відповідно до чинної редакції закону "Про мобілізацію" військовозобов'язані до 25 років, що пройшли базову загальновійськову підготовку, не підлягають призову. Однак що робити з тими, хто цю підготовку чи службу не проходив — не визначено. У документі, який сьогодні підтримав комітет, прописано відстрочку для таких людей.

Окрім цього, документ передбачає право на звільнення для тих чоловіків, яких таким чином уже мобілізували.

Надалі законопроєкт має розглянути Верховна Рада.