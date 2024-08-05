Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років
Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони на засіданні 5 серпня проголосував за надання відстрочки від призову військовозобов'язаним до 25 років
Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.
"Щойно Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д. Це законопроєкт, зроблений на базі мого законопроєкту 11379. Законопроєкт забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри", - написав він.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що відповідно до чинної редакції закону "Про мобілізацію" військовозобов'язані до 25 років, що пройшли базову загальновійськову підготовку, не підлягають призову. Однак що робити з тими, хто цю підготовку чи службу не проходив — не визначено. У документі, який сьогодні підтримав комітет, прописано відстрочку для таких людей.
Окрім цього, документ передбачає право на звільнення для тих чоловіків, яких таким чином уже мобілізували.
Надалі законопроєкт має розглянути Верховна Рада.
- Минулого тижня Генштаб запропонував здійснювати призов військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі у цих заходах ТЦК.
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