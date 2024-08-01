Генштаб пропонує запровадити механізм мобілізації без ТЦК

Про це поінформувала пресслужба ГШ.

"Генеральним штабом Збройних Сил України в ініціативному порядку опрацьовано пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що такі зміни дадуть змогу спростити механізм залучення громадян на військову службу, а командирам військових частин – підібрати та призвати на військову службу вмотивований особовий склад.

Вказується, що завдяки впровадженню пропонованого механізму військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками.

Також зміни дадуть можливість нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).