Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих безвісти військових
Українські мобільні оператори резервуватимуть на два роки номери загиблих чи зниклих безвісти військових. Наразі послуга працює в тестовому режимі
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
"Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років", - пояснив мету ініцативи чиновник.
Для того, аби скористатись функцією, потрібно звернутися до служби підтримки оператора. Абоненти Kyivstar можуть подзвонити за номером 0800300466, а користувачі lifecell — за номером 0800205433. Далі треба повідомити оператору номер для резерву, зазначити, від кого йде звернення, а далі – очікувати на SMS з рішенням.
- Станом на квітень в Україні зниклими безвісти вважали понад 7 тисяч військовослужбовців.
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