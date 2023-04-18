Про це інформує в телемарафоні уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Цифра дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені. Я думаю, що цей відсоток на багато більший", – сказав омбудсмен.

Котенко наголосив, що згідно зі статистикою близько 60-65% людей зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а інші - загиблі.

Завдяки обміну військовополонених та їхнім розповідям про те, де вони були, скільки бачили людей.

"Плюс-мінус, ми знаємо ті місця, де їх утримують - як у Російській Федерації, так і на окупованих територіях, маю на увазі Луганську і Донецьку область. Є розуміння, скільки в нас полонених", - додав уповноважений.