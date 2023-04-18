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В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тис. військовослужбовців, – уповноважений Котенко

18 квітня, 2023 вiвторок
17:56
Суспільство

Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти, ймовірно, близько 60% із них перебувають у полоні Росії, а інша частка - загиблі

Про це інформує в телемарафоні уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Цифра дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені. Я думаю, що цей відсоток на багато більший", – сказав омбудсмен.

Котенко наголосив, що згідно зі статистикою близько 60-65% людей зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а інші - загиблі.

Завдяки обміну військовополонених та їхнім розповідям про те, де вони були, скільки бачили людей.

"Плюс-мінус, ми знаємо ті місця, де їх утримують - як у Російській Федерації, так і на окупованих територіях, маю на увазі Луганську і Донецьку область. Є розуміння, скільки в нас полонених", - додав уповноважений.

  • Станом на 30 грудня 2022 року було відомо, що близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тис. вважалися зниклими безвісти.  
  • 14 січня повинен був відбутись обмін полоненими, проте російська сторона його скасувала.  
  • Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі Росія не дотримується домовленостей за Женевськими конвенціями, а лишень "займається провокаціями".  
  • 24 березня українська сторона передала російських важкопоранених полонених на батьківщину, захоплених за час широкомасштабного вторгнення, водночас РФ утримує наших воїнів.
  • Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що висновки ООН щодо порушення Україною прав російських військовополонених прирівнюють жертву до агресора. 
  • 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом Україна повернула з полону 2105 людей. 
  • 14 квітня Україні вдалося повернути тіла ще 82 полеглих за нашу свободу захисників.  
  • 16 квітня Україна та Росія провели Великодній обмін полоненими - додому повернулися 130 українських захисників.  

військові
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полонені
Війна з Росією
обмін полоненими
Військові новини
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