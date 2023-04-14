До України повернули тіла ще 82 загиблих військовослужбовців
14 квітня Україні вдалося повернула тіла ще 82 полеглих за нашу свободу захисників
Про це інформує Мінреінтеграції.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - пише пресслужба.
Повідомляється, що передача тіл полеглих українських оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.
Українцям нагадують, що для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні просять надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
- Нагадаємо, омбудсмени Росії та України в Анкарі провели уже декілька раундів переговорів, в ході яких в першу чергу обговорювали обмін полоненими та звільнення цивільних українців.
- 14 січня повинен був відбутись обмін полоненими, проте російська сторона його скасувала.
- Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі Росія не дотримується домовленостей за Женевськими конвенціями, а лишень "займається провокаціями".
- 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом Україна повернула з полону 2105 людей.
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