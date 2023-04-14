До України повернули тіла ще 82 загиблих військовослужбовців

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - пише пресслужба.

Повідомляється, що передача тіл полеглих українських оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Українцям нагадують, що для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні просять надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.