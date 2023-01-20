Росія порушує домовленості щодо обміну полоненими і не дотримується Женевських конвенцій, - омбудсман
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі Росія не дотримується домовленостей за Женевськими конвенціями, а лишень "займається провокаціями"
Про це Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.
Він констатував недотримання РФ Женевських конвенцій, і заявив, що Росія "лише займається провокаціями".
"Зокрема під час зустрічі з президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич, Москалькова (Тетяна Москальова, омбудсман РФ - ред.) звернулася з проханням активізувати роботу з відвідування російських полонених в Україні, начебто Україна не дотримується норм Женевських конвенцій. Щобільше, продемонструвала сумнівне відео", - написав він.
Омбудсман наголосив, що тільки Україна привезла на перемовини листи російських полонених. А також винятково українська сторона надає доступ до них представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до росіян у полоні.
"Лише українська сторона дотримується норм міжнародного права, забезпечує російських полонених нормальними умовами проживання, харчування, закриває всі медичні потреби. Під час звільнень з полону від них немає жодних нарікань щодо умов утримання. На відміну від наших полонених та цивільних заручників, яких катують, морять голодом, здійснюють над ними психологічний тиск", - зазначив Дмитро Лубінець.
- Нагадаємо, омбудсмени Росії та України в Анкарі провели уже декілька раундів переговорів, в ході яких в першу чергу обговорювали обмін полоненими та звільнення цивільних українців.
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