Про це Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.

Він констатував недотримання РФ Женевських конвенцій, і заявив, що Росія "лише займається провокаціями".

"Зокрема під час зустрічі з президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич, Москалькова (Тетяна Москальова, омбудсман РФ - ред.) звернулася з проханням активізувати роботу з відвідування російських полонених в Україні, начебто Україна не дотримується норм Женевських конвенцій. Щобільше, продемонструвала сумнівне відео", - написав він.

Омбудсман наголосив, що тільки Україна привезла на перемовини листи російських полонених. А також винятково українська сторона надає доступ до них представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до росіян у полоні.

"Лише українська сторона дотримується норм міжнародного права, забезпечує російських полонених нормальними умовами проживання, харчування, закриває всі медичні потреби. Під час звільнень з полону від них немає жодних нарікань щодо умов утримання. На відміну від наших полонених та цивільних заручників, яких катують, морять голодом, здійснюють над ними психологічний тиск", - зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, омбудсмени Росії та України в Анкарі провели уже декілька раундів переговорів, в ході яких в першу чергу обговорювали обмін полоненими та звільнення цивільних українців.

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