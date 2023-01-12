Про це омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив в ефірі телемарафону.

"Вперше російська сторона приїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже позитивні випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив", - розповів Лубінець.

У своєму телеграм-каналі він додав, що обговорювали питання цивільних людей, які фактично з 2014-го року перебувають у полоні в РФ.

"Є список людей, які з 2014-го в полоні, є список "бранців Кремля" – 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу. Напевно вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення".

Також Дмитро Лубінець сьогодні, 12 січня, повідомив про третій раунд перемовин з російською колегою Тетяною Москальковою:

"Третій раунд переговорів з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою – відбувся! Обговорили широке коло питань, пов‘язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб".

Нагадаємо, 10 січня в Анкарі омбудсмени України та РФ за посередництва Туреччини обговорили повернення полонених.

11 січня Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини повернення з полону РФ українців.

Ердоган найближчими днями планує обговорити з Путіним і Зеленським відкриття гуманітарного коридору між РФ і Україною, який передбачає, зокрема, вивезення українських солдатів на лікування до Туреччини.

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