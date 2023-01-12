Ердоган найближчими днями планує обговорити з Путіним і Зеленським відкриття гуманітарного коридору між РФ і Україною
Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче в найближчі два дні обговорити з лідерами РФ та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським відкриття гуманітарного коридору
Про це повідомив турецький омбудсмен Шереф Малкоч.
За його словами, Ердоган 13 і 14 січня поговорить із Путіним і Зеленським про створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Цей коридор передбачає вивезення українських солдатів на лікування до Туреччини.
- 11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців.
- Раніше у Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського, яка включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.
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