Про це повідомив турецький омбудсмен Шереф Малкоч.

За його словами, Ердоган 13 і 14 січня поговорить із Путіним і Зеленським про створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Цей коридор передбачає вивезення українських солдатів на лікування до Туреччини.

11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців.

Раніше у Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського, яка включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.

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