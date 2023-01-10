У Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського
Туреччина підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів
Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Anadolu.
"Звичайно, наша мета - міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше, тим краще", - сказав Чавушоглу.
"Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. (Президент України Володимир) Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", - додав він, наголосивши, що бачить результати дипломатії.
Нагадаємо, що "формула миру" Зеленського включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.
- Наприкінці грудня у Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України.
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