Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього", - сказав "голос" Путіна.

"Знову ж таки, не може бути жодного "мирного плану" України, який не враховує сьогоднішніх реалій - із російською територією, з входженням до складу Росії чотирьох нових регіонів. Жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути мирним", - додав Пєсков, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Жодну з цих областей ворог не окупував повністю, але вважає їх своїми в їхніх адміністративних межах.

Україна запропонувала обговорити "формулу миру" за посередництва генсека ООН Гутерреша.

У листопаді на саміті G20 на Балі президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.

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