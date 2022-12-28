У Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України
У Кремлі вважають, що "мирний план" має враховувати окупацію Росією чотирьох областей України, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької в їхніх адміністративних межах
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього", - сказав "голос" Путіна.
"Знову ж таки, не може бути жодного "мирного плану" України, який не враховує сьогоднішніх реалій - із російською територією, з входженням до складу Росії чотирьох нових регіонів. Жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути мирним", - додав Пєсков, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Жодну з цих областей ворог не окупував повністю, але вважає їх своїми в їхніх адміністративних межах.
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