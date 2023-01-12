Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав цю пропозицію, передає AHaber.

"Шереф Малкоч зробив пропозицію; відкриття коридору спеціально для поранених. Ми за це. Не лише з Росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми привозимо поранених у шпиталі, лікуємо їх та повертаємо. Ми продовжимо робити це в майбутньому", - сказав Ердоган журналістам після пресконференція омбудсменів в Анкарі "Майбутнє прав людини у XXI столітті".

Нагадаємо, 11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців. До того Лубінець у Стамбулі зустрівся зі своєю російською колегою Москальковою.

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