Омбудсмен обговорив з Ердоганом повернення українських полонених з Росії
11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців
Про це інформує в телеграмі омбудсман Дмитро Лубінець.
"Подякував Президенту Ердогану та всьому народу Туреччини за незмінну позицію щодо збройної агресії Росії проти України, всебічну підтримку та допомогу", - пише уповноважений.
Повідомляється, що під час зустрічі обговорювали свободу політв'язнів Криму, яких затримала та ув'язнила Росія, повернення додому українських важкопоранених військовослужбовці з РФ, а також мирних жителів, які відбувають великі тюремні терміни з 2014 року і від 24 лютого 2022 року.
"Звернули увагу на важливості знайти юридичний механізм, який допоможе повернути додому всіх цивільних заручників, які знаходяться у тюрмах РФ", - наголосив Лубінець.
10 січня ми писали, що в Анкарі омбудсмени України та РФ за посередництва Туреччини обговорять повернення полонених.
- 2 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував зустріч і обговорення з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою звільнення захоплених Росією цивільних українців.
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