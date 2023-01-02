Лубінець анонсував зустріч із Москальковою щодо звільнення з РФ цивільних заручників
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував зустріч і обговорення з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою звільнення захоплених Росією цивільних українців
Про це Лубінець сказав у ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода".
"РФ хоче окремий майданчик щодо цивільних. Цього місяця у нас буде зустріч з Москальковою, під час якої окремо будемо проговорювати питання звільнення цивільних. Там безліч з нашого боку пропрацьованих варіантів, але ми не знаємо, чи погодиться на це РФ", - сказав Лубінець.
При цьому омбудсмен зазначив, що за міжнародним правом обмін стосується виключно військовополонених, а цивільних РФ не має права затримувати без дотримання загальновизнаних юридичних процедур.
"Що стосується цивільних, РФ, як і будь-яка інша держава, не має права затримувати. Або вона висуває звинувачення. З іншого боку, ми вимагаємо, щоб РФ відпустила цивільних", – сказав Лубінець.
- Раніше, 31 грудня, Україна повернула з російського полону 140 захисників.
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