Лубінець анонсував зустріч із Москальковою щодо звільнення з РФ цивільних заручників

Про це Лубінець сказав у ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода".

"РФ хоче окремий майданчик щодо цивільних. Цього місяця у нас буде зустріч з Москальковою, під час якої окремо будемо проговорювати питання звільнення цивільних. Там безліч з нашого боку пропрацьованих варіантів, але ми не знаємо, чи погодиться на це РФ", - сказав Лубінець.

При цьому омбудсмен зазначив, що за міжнародним правом обмін стосується виключно військовополонених, а цивільних РФ не має права затримувати без дотримання загальновизнаних юридичних процедур.

"Що стосується цивільних, РФ, як і будь-яка інша держава, не має права затримувати. Або вона висуває звинувачення. З іншого боку, ми вимагаємо, щоб РФ відпустила цивільних", – сказав Лубінець.

Раніше, 31 грудня, Україна повернула з російського полону 140 захисників.

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