Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Поки вони (росіяни, - ред.) стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", - написав він.

За словами очільника ОП, серед звільнених з російського полону також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича, а також наші з Бахмутського напрямку. Дехто з них - поранений.

Загалом вдалося звільнити 82 бійців Збройних сил України, 15 військових із тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців з Військово-морських сил ЗСУ та 10 прикордонників. Це 132 чоловіки та 8 жінок, з них 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.

"Повернемо всіх. Інакше - не буде", - підсумував Єрмак.

29 жовтня під час обміну полоненими Україна повернула додому ще 52 людей, зокрема азовців, воїнів ЗСУ, прикордонників і цивільних. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56. Частина звільнених із полону українців мали бойові поранення чи хронічні хвороби. Відомо, що з 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних.

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