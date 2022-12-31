Обмін полоненими: Україна повернула додому ще 140 людей
Україна провела черговий обмін полоненими. Серед них - захисники Маріуполя й острова Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича та військові з Бахмутського напрямку
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Поки вони (росіяни, - ред.) стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", - написав він.
За словами очільника ОП, серед звільнених з російського полону також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича, а також наші з Бахмутського напрямку. Дехто з них - поранений.
Загалом вдалося звільнити 82 бійців Збройних сил України, 15 військових із тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців з Військово-морських сил ЗСУ та 10 прикордонників. Це 132 чоловіки та 8 жінок, з них 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.
"Повернемо всіх. Інакше - не буде", - підсумував Єрмак.
- 29 жовтня під час обміну полоненими Україна повернула додому ще 52 людей, зокрема азовців, воїнів ЗСУ, прикордонників і цивільних. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56. Частина звільнених із полону українців мали бойові поранення чи хронічні хвороби. Відомо, що з 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних.
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