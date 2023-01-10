Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на власного кореспондента.

Омбудсмен Туреччини зазначив, що тристороння зустріч відбудеться після того, як турецький представник побачиться з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. На тристоронній зустрічі планується обговорити права людини, дітей, а також визначити “дорожню карту” щодо обміну поранених військових.

"Ми сподіваємося, що така зустріч важлива, як і те, щоб домовленості, яких ми досягнемо, були не просто закріплені на папері, але виконані. Сподіваюся, що завдяки цій зустрічі ми досягнемо результату", - сказав турецький омбудсмен Шереф Малкоч.

Він також зазначив, що буде обговорюватися можливість створення "коридору зустрічі" родичів, дітей, жінок та поранених.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що зустріч вже запланована, і що Малкоч виступив з ініціативою про проведення цієї зустрічі в розширеному форматі.

"Найголовніше для нас і для Туреччини - ми не хочемо проводити зустрічі заради зустрічі, ми хочемо досягти конкретних результатів. Ми сьогодні вдвох дійшли механізмів, як цього добитися, щоб суспільство не лише в Україні, а й в усьому світі бачило, що там, де є бажання вирішувати проблеми, вони вирішуються, а не шукаються аргументи, чому цього не можна зробити", - заявив Лубінець.

2 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував зустріч і обговорення з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою звільнення захоплених Росією цивільних українців.

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