В Анкарі омбудсмени України та РФ за посередництва Туреччини обговорять повернення полонених
В Анкарі відбудеться тристороння зустріч омбудсменів України, Туреччини та РФ, під час якої планується визначити "дорожню карту" обміну полонених
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на власного кореспондента.
Омбудсмен Туреччини зазначив, що тристороння зустріч відбудеться після того, як турецький представник побачиться з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. На тристоронній зустрічі планується обговорити права людини, дітей, а також визначити “дорожню карту” щодо обміну поранених військових.
"Ми сподіваємося, що така зустріч важлива, як і те, щоб домовленості, яких ми досягнемо, були не просто закріплені на папері, але виконані. Сподіваюся, що завдяки цій зустрічі ми досягнемо результату", - сказав турецький омбудсмен Шереф Малкоч.
Він також зазначив, що буде обговорюватися можливість створення "коридору зустрічі" родичів, дітей, жінок та поранених.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що зустріч вже запланована, і що Малкоч виступив з ініціативою про проведення цієї зустрічі в розширеному форматі.
"Найголовніше для нас і для Туреччини - ми не хочемо проводити зустрічі заради зустрічі, ми хочемо досягти конкретних результатів. Ми сьогодні вдвох дійшли механізмів, як цього добитися, щоб суспільство не лише в Україні, а й в усьому світі бачило, що там, де є бажання вирішувати проблеми, вони вирішуються, а не шукаються аргументи, чому цього не можна зробити", - заявив Лубінець.
- 2 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував зустріч і обговорення з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою звільнення захоплених Росією цивільних українців.
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