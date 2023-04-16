Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну
Україна та Росія провели Великодній обмін полоненими - додому повернулися 130 українських захисників
Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у telegram.
"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ…", - зазначив Єрмак.
За його словами, це рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
"Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них", - підкреслив керівник ОП.
Також він зазначив, що "життя наших - найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх".
- 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом на сьогодні Україна повернула з полону 2105 людей.
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