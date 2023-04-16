Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну

Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у telegram.

"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ…", - зазначив Єрмак.

За його словами, це рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

"Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них", - підкреслив керівник ОП.

Також він зазначив, що "життя наших - найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх".