Деталі сезону та головні сенси Ukrainian Fashion Week FW25-26

Новий сезон Ukrainian Fashion Week осінь-зима 2025/26, який проходив протягом 14-17 лютого у Києві, символізує віру в майбутнє, відображаючи силу творчого опору, боротьбу за свободу та реалізацію потенціалу на рідних теренах. Незважаючи на труднощі воєнного часу, команда організаторів знайшла інноваційні рішення, підтримала нові таланти та репрезентувала нове бачення української моди.

"Проведення Ukrainian Fashion Week у Києві — це свідчення нашої рішучості та сили. 24 роки тому ми назвали конкурс для молодих дизайнерів "Погляд у майбутнє". І всі ці роки ми вдивляємось в майбутнє з вірою і надією. Разом ми будуємо це майбутнє. Але зараз, під час війни це набуває особливого звучання…. Кожен показ — це прояв стійкості модної індустрії, яка продовжує працювати і розвиватися, попри всі виклики сьогодення. Креативність наших дизайнерів — це те, що неможливо знищити. Наша місія — підтримувати, сприяти та просувати її на глобальному рівні", — розповіла співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Протягом UFW пройшло більше 50 подій, зокрема йдеться про модні покази, презентації, освітні програми та благодійні ініціативи. Участь у події взяли понад 40 українських брендів, серед яких Frolov, Gasanova, J’amemme, Ksenia Schnaider, Nadya Dzyak, Golets і TG Botanical. Дизайнери представили свої нові колекції, вкотре демонструючи силу та креативність української моди.

Підтримка молодих дизайнерів

Цьогоріч Ukrainian Fashion Week пройшла під гаслом "Віра в майбутнє", де важливою складовою стало декілька ініціатив, які спрямовані на підтримку молодих дизайнерів. Зокрема, реалізовано спеціальні програми допомоги для нових fashion-брендів за підтримки KACHOROVSKA та INTERTOP. Крім того, було проведено освітні заходи з експертами, які розповіли про всі особливості розвитку фешн-індустрії, зокрема про те, як молодим дизайнерам будувати успішні бренди, адаптуватися до сучасних тенденцій ринку.

Після детального аналізу брендів та відвідування їх показів на тижні моди, команда Kachorovska ухвалила рішення щодо перемоги бренду UPSLOWUSE та гранту в розмірі 100000 гривень.

"Ми вже кілька сезонів слідкуємо за розвитком UPSLOWUSE, їх колекціями та свідомим підходом до створення одягу. Вітаємо і сподіваємось, що ця премія допоможе бренду здійснити наступний крок у власному зростанні", — розповіла CEO Kacho Group та креативна директорка Kachorovska Аліна Очеретяна.

Офіційним партнером Ukrainian Fashion Week також є Philips Steam&Go. У межах співпраці Philips вручив спеціальну нагороду одному з учасників платформи New Names, акцентуючи увагу на талановитих молодих креаторах у світі моди. Відзнаку від партнера UFW отримав бренд Atlan.Tyda, команду вразила "нестандартність та новизна виробів".

Крім того, UFW та INTERTOP у рамках проєкту The Culture of Design оголосили переможця. Тож премію у розмірі 150000 гривень та замовлення на колекцію у співпраці з INTERTOP отримала Лілія Олійник (бренд GENDERLESS).

Діджитал UFW

Цьогоріч Український Тиждень Моди доступний також у цифровому форматі. Щоб залучити широку міжнародну аудиторію, організатори у співпраці з VLGE.COM створили віртуальну копію Мистецького Арсеналу, де бренди-учасники змогли демонструвати свої колекції. Завдяки цьому кожен охочий, незалежно від місця перебування, зміг побачити подію в 3D.

Доступ до цього простору був відкритий під час сезону UFW, тобто протягом 14-17 лютого 2025 року. Як зазначають організатори, такий крок наочно демонструє, як мода й технології можуть змінювати світ, відкриваючи нові можливості для творчості навіть у найскладніших обставинах. А також показує великий потенціал цифрових платформ щодо адаптації до нових реалій.

Український Тиждень Моди та VLGE, Фото: Ukrainian Fashion Week

Проєкт MAKI

Бренд MAKI зробив не просто модну презентацію, а важливу соціальну ініціативу "Одяг з функцією: рівність у розмаїтті", що створений дизайнерами, реабілітологами та ветеранами. Ініціатива має на меті здолати бар’єри та розширити можливості для людей з інвалідністю за допомогою функціонального та стильного одягу. Команда "Function 24" зосередилася на створенні колекції, яка допомагає людям з травмами кінцівок, очей або тим, хто використовує протези, відчувати себе незалежними, самостійними та впевненими.

Під час Ukrainian Fashion Week простір проєкту був оформлений як арт-інсталяція: кожен манекен представляв конкретного ветерана, а за допомогою QR-коду можна було дізнатися його особисту історію.

MAKI "Одяг з функцією" (FW25-26), Фото: fashionweek.ua

Яскраві покази на Ukrainian Fashion Week

Понад 40 українських модних брендів представили свої колекції, серед них і всесвітньо відомі імена. Кожен дизайнер мав свою тематику, що відображала як сучасні тенденції, так і глибокі культурні традиції.

FROLOV

Яскраве відкриття Ukrainian Fashion Week почалась із нової колекції FROLOV, на відвідувачів чекав денний рок-концерт, що задав динамічний тон усьому заходу. У новій колекції бренд занурюється в атмосферу української рок-субкультури 90-х і 2000-х років, переосмислюючи панк-віхи та відчуття абсолютної свободи самовираження.

KSENIASCHNAIDER

У колекції FW25-26 KSENIASCHNAIDER порушує звичні модні правила, змінюючи підхід до дизайну. Бренд не просто виходить на нові вершини, він переосмислює базові речі та переносить "рамки" безпосередньо у реальний світ. Цифрова естетика, яка зазвичай існує лише у віртуальному просторі, стає основною темою колекції, трансформуючись у фізичні форми.

KSENIASCHNAIDER FW'25-26, Фото: Катя Гагосова (fashionweek.ua)

KSENIASCHNAIDER FW'25-26, Фото: Катя Гагосова (fashionweek.ua)

Nadya Dzyak

Головний геометричний елемент колекції - коло, для дизайнерки він символізує безперервний рух і циклічність життя. Коло стало головним мотивом, що об'єднує всі елементи колекції. В основному колекція складається з суконь та спідниць, де волани, виготовлені у формі кіл, додають динаміки та легкості. Ці деталі тримають свою форму завдяки спеціальній технології, яка дозволяє створювати ідеальні силуети.

Nadya Dzyak FW'25-26, Фото: Андрій Соколов (fashionweek.ua)

Nadya Dzyak FW'25-26, Фото: Андрій Соколов (fashionweek.ua)

DEMIKATE

Колекція бренду називається "Код жіночності", що розкриває силу та елегантність, ґрунтуючись на потужності роду, та створюючи нові горизонти можливостей. Тут лаконічно поєднуються етномотиви та сучасні концепції. Головні кольори – червоний, білий та вишневий.

DEMIKATE FW'25-26, Фото: Андрій Соколов (fashionweek.ua)

DEMIKATE FW'25-26, Фото: Андрій Соколов (fashionweek.ua)

PLNGNS

PLNGNS презентував колекцію IDENTITY у вигляді презентації, яка відображає основні цінності бренду: апсайклінг, інноваційний підхід до дизайну та стійкий розвиток. Ця колекція пропонує нове бачення моди, де важливу роль відіграє використання перероблених матеріалів. Зокрема, старі кросівки, перетворені в текстильні елементи, стали основою сучасних виробів.

Vorozhbyt&Zemskova

Дизайнерський дует Олени Ворожбит та Тетяни Земськової - вірні своїй характерній естетиці, де домінує графічність та конструктивізм. У новій колекції FW25-26 урбанізм та його трансформації вдало представлені через призму сезонних змін. Колекція зберігає глибоке сприйняття міського середовища, де кожен елемент підкреслює рух і еволюцію сучасного міста.

Vorozhbyt&Zemskova FW25-26, Фото: Володимир Босак (fashionweek.ua)

SIDLETSKIY

Колекція Ігоря Сідлецького занурює в нове сприйняття часу та існування. Тут акцентується увага на тому, що часто справжня краса криється саме в стриманості та балансі. Дизайнер використовує лаконічні силуети у поєднанні з конструктивізмом та деконструктивізмом, створюючи справжню позачасову моду. Кольорова палітра також ретельно підібрана, колекція виходить за рамки короткочасних модних тенденцій.

SIDLETSKIY FW25-26, Фото: Володимир Босак (fashionweek.ua)

SIDLETSKIY FW25-26, Фото: Володимир Босак (fashionweek.ua)

Andreas Moskin

Бренд презентував колекцію, яка черпає натхнення з періоду українського Розстріляного відродження 20-30-х років XX століття. Андрій Моськін і Андреас Білоус спільно демонструють інноваційне переосмислення класичного костюма, об’єднуючи сучасні модні акценти в єдину естетичну концепцію. Крім того, в колекції окрему увагу зосереджено на образах, де враховано потреби людей з протезами рук та ніг.

Andreas Moskin FW25-26, Фото: Андрій Соколов (fashionweek.ua)

Andreas Moskin FW25-26, Фото: Андрій Соколов (fashionweek.ua)

GASANOVA

У новій колекції Ельвіру Гасанову надихнула сила, мужність та стійкість українок, які стали символами впевненості та незламності у всьому світі. В одязі вишукано поєднується стримана елегантність із потужною енергією. Виразні силуети, чіткі лінії та ретельно продумані елементи підкреслюють силу характеру, унікальність і внутрішню рівновагу жінок. "Нова колекція GASANOVA — це присвята жінці, яка веде за собою, несе світло й творить історію. Її обличчям стала всесвітньо відома українська тенісистка - Еліна Світоліна", - зазначають в матеріалі Ukrainian Fashion Week.

Показ бренду GASANOVA перетворився на справжнє шоу, адже замість моделей на подіумі дефілювати учасники балету Freedom. Їх грація, гнучкість та рух у поєднанні зі сценічними ефектами, зробили показ дуже яскравим та нетиповим, залишаючи незабутнє враження на глядачів.

GASANOVA FW 2025/26, Фото: Катя Боклан (fashionweek.ua)

GASANOVA FW 2025/26, Фото: Катя Боклан (fashionweek.ua)