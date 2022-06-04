Мої оптимістичні прогнози, що війна закінчиться цього року, - Резніков

Про це пишуть на сайті Міністерства оборони України із посиланням на виступ міністра під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав Олексій Резніков

За словами міністра, мрією кремлівської влади є зібрати "їхні" землі.

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – сказав Резніков.

Він також додав, що російські військові – це не армія сучасної держави, а зграя вбивць, мародерів і ґвалтівників.

"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх "орки"", - додав міністр.

1 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчим часом очікується "нова порція добрих новин", пов'язаних із підтримкою з боку США.

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