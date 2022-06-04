Мої оптимістичні прогнози, що війна закінчиться цього року, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков висловив оптимістичні прогнози, що активні бойові дії в Україні завершаться до кінця 2022 року
Про це пишуть на сайті Міністерства оборони України із посиланням на виступ міністра під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.
"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав Олексій Резніков
За словами міністра, мрією кремлівської влади є зібрати "їхні" землі.
"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – сказав Резніков.
Він також додав, що російські військові – це не армія сучасної держави, а зграя вбивць, мародерів і ґвалтівників.
"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх "орки"", - додав міністр.
- 1 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчим часом очікується "нова порція добрих новин", пов'язаних із підтримкою з боку США.
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