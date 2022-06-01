Резніков після розмови з очільником Пентагону Остіном анонсував "нову порцію добрих новин"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчим часом очікується "нова порція добрих новин", пов'язаних із підтримкою з боку США
Про це Резніков написав у Facebook.
"Вчора я мав дуже змістовну розмову з великим другом України - міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ. Очікуємо найближчим часом нову порцію добрих новин завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів в підтримці української боротьби з російською навалою", - написав Резніков.
Крім того, міністр розповів про результати перемовин із колегами з Канади та Португалії.
"Також я говорив з моєю колегою - міністром оборони Канади Анітою Ананд. Я дуже високо оцінюю зусилля пані міністерки у всьому, що вона робить для України. З Канадою у нас особливі стосунки, ми відчуваємо справжню підтримку. Перед цим я спілкувався з міністром оборони Португалії професором Хеленою Карейрас. Ми дуже цінуємо підтримку Лісабону за конкретні і потрібні кроки, які підвищать наші спроможності чинити опір Кремлю", - написав Резніков.
Очільник Міноборони також анонсував "добрі новини" з Польщі та обговорення процесу виконання рішень, ухвалених координаційно-дорадчоїю групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
"Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі. Наша делегація Міноборони завершує свою роботу. І про деталі буде оголошено вже незабаром. Загалом ми підрахували - у травні було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів. Ключовою подією у травні було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн", за два тижні ми будемо обговорювати прогрес на третій зустрічі. Результати цього спілкування вже працюють на фронті або їдуть до України", - написав Резніков.
- Раніше Резніков повідомив, що на фронті вже працюють надані партнерами три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, самохідна артилерійська установка CAESAR.
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