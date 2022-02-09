Мокрий сніг, дощ і +12°C: синоптик Наталка Діденко про погоду на 10 лютого

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Температура повітря в Україні становитиме +5...+10°C. На Заході та Півдні вона сягне до +12°C. На Сході на Північному Сході температура повітря коливатиметься в межах +2...+5°C.



З Південного Заходу та Заходу очікується помірний, місцями сильний (окрім південної частини) вітер.







У ніч на 10 лютого мокрий сніг і дощ імовірні в західній і північній частинах України, а вдень - у східній. На решті території суттєвих опадів синоптик не прогнозує.



У Києві впродовж 10 лютого буде тепло: уночі 0...+3°C, удень +7°C. Уночі синоптик обіцяє незначні опади, а вдень будуть переважно суха погода та поривчастий вітер.



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