Мокрий сніг, дощ і +12°C: синоптик Наталка Діденко про погоду на 10 лютого
10 лютого в Україні будуть тепла погода, поривчастий вітер, дощ і мокрий сніг
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря в Україні становитиме +5...+10°C. На Заході та Півдні вона сягне до +12°C. На Сході на Північному Сході температура повітря коливатиметься в межах +2...+5°C.
З Південного Заходу та Заходу очікується помірний, місцями сильний (окрім південної частини) вітер.
У ніч на 10 лютого мокрий сніг і дощ імовірні в західній і північній частинах України, а вдень - у східній. На решті території суттєвих опадів синоптик не прогнозує.
У Києві впродовж 10 лютого буде тепло: уночі 0...+3°C, удень +7°C. Уночі синоптик обіцяє незначні опади, а вдень будуть переважно суха погода та поривчастий вітер.
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