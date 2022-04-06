Молдова отримає на допомогу українським біженцям майже 700 млн євро
Уряд Молдови отримає на допомогу біженцям з України 695 млн євро
Про це повідомив євродепутат Зігфрід Мурешан.
Рішення про грошову виплату Молдові прийняли на конференції донорів, яка пройшла 5 квітня у Берліні.
"Ці гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для допомоги громадянам Молдови, які допомагають українцям", - написав євродепутат.
У конференції в Берліні взяло участь близько 30 країн. Молдові видали 695 млн євро, які будуть надані як бюджетна підтримка, кредити та інші форми фінансової допомоги.
З початку війни до Молдови приїхали понад 360 тис. біженців з України. Близько 90 тис. українців залишилися у країні.
- МВС Латвії підготує план прийому від 30 до 40 тис. вимушено переселених людей. Кількість українських біженців у Латвії вже перевищила заплановані спочатку 10 тисяч.
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