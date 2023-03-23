Молдова отримала нові пакети допомоги від ЄС та Румунії

Про допомогу ЄС оголосив президент Румунії Клаус Йоганніс 23 березня на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Newsmaker.

"Я хотів би окремо зазначити, що нам із колегами вдалося обговорити підтримку Молдови. Молдова отримає додаткову суттєву допомогу, підтримку від ЄС, і ми вважаємо, що це дуже важливо, як для Молдови, так і для нас, і для всієї Європи", - сказав Йоганніс.

Він додав, що неприпустимо дозволити Молдові стати жертвою дезінформації, гібридних атак і словесних погроз з боку Росії.

У висновках саміту ЄС ідеться, що "ЄС продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова, включаючи посилення стійкості, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання країни перед обличчям дестабілізуючої діяльності зовнішніх гравців".

Також лідери ЄС пообіцяли далі надавати підтримку Молдові на її шляху до ЄС.

У зв’язку з цим Європейська Рада попросила Єврокомісію представити пакет підтримки Молдови до її наступного засідання.

Щодо допомоги від Румунії, то про неї оголосив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке під час візиту до Кишинева в четвер. Йдеться про виділення першого траншу програми підтримки Молдови на 100 мільйонів євро в розмірі 25 мільйонів євро. Про це пише IPN.

Про виділення коштів румунський прем’єр оголосив за підсумками переговорів з президенткою Молдови Маєю Санду.

"Румунія завжди буде підтримувати Республіку Молдова, незалежно від того, наскільки складними є питання безпеки в регіоні", – заявив прем'єр Румунії.

Програма технічної та фінансової допомоги на 100 мільйонів євро вперше була погоджена між Румунією і Молдовою ще у 2010 році, та через економічну кризу й проблеми з корупцією в Молдові втілення програми відкладалось.

Міжурядову угоду про імплементацію програми було підписано лише в січні 2022 року, а у квітні того ж року її схвалив парламент Румунії.