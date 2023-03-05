ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку, - ЗМІ
ЄС планує направити цивільну місію в Молдову, яка відчуває дедалі більшу загрозу після початку повномасштабного наступу Росії на Україну
Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.
Згідно з інформацією, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена цього місяця.
Відомо, що в концепції експерти зовнішньополітичної служби ЄС розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами ЄС.
"Бажання направити цивільну місію до Молдови є", - сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів.
Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.
У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.
Крім того, ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.
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